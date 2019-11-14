МИД Азербайджана прокомментировал задержание азербайджанских оппозиционеров в Германии

14 ноября 2019 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы проинформированы о задержании в Германии граждан Азербайджана по подозрению в фальсификации документов и незаконной миграции.

Об этом в четверг сказала Trend пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"К сожалению, эти лица, выдающие себя за «политических эмигрантов», задержаны по подозрению в вышеуказанной деятельности.

Между правоохранительными органами Азербайджана и Германии существует сотрудничество и если германская сторона обратится к нам, то этот вопрос может быть рассмотрен в надлежащем порядке», - сказала Лейла Абдуллаева.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком на шесть месяцев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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