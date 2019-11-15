Молодой оппозиционер раскритиковал партию "Мусават"

15 ноября 2019 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вы - позор нации. Вы предаете политическую борьбу, и реакция будет соответствующей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Нахид Джафаров - молодой активист-оппозиционер, живущий в Европе.

Он сообщил, что ровно два года назад в Meydan TV была опубликована его запись о торговле документами в "Мусават".

"После этой записи все "мусаватисты" набросились на меня и потребовали доказательств. И я отправлял их некоторым людям. Затем выступил Лачын Мамишов и обнародовал факты, представил свидетеля. Некий Рашад вышел в эфир и выступил как потерпевший. Он рассказал как Мехти Халилзаде обманул его и за деньги продал документ партии. И снова "Мусават" потребовал доказательств", - сказал Наджафов.

Он сообщил, что теперь известные печатные органы Германии начали публиковать статьи о банде, переправляющей людей из Азербайджана по поддельным документам.

"В результате, в отношении Мехти Халилбейли, которого мы разоблачили и которого так активно защищал "Мусават", была избрана мера пресечения арест сроком на шесть месяцев. Вначале "мусаватисты" начали оправдываться, дескать в статье не упоминалось имя Мехти Халилбейли. Но, человек под арестом, и хоть не упоминается конкретное имя, отмечается его возраст и город, где он живет. Если они увидят, что ситуация усложняется, то скажут - мы давно исключили его из партии.

Но будьте уверены в одном, вы - позор нации. Вы предаете политическую борьбу, и реакция будет соответствующей", - подчеркнул Джафаров.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком шесть месяцев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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