В США встретились очевидцы Ходжалинского геноцида и Холокоста

15 ноября 2019 20:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев и очевидица Ходжалинского Геноцида Дурдана Агаева в рамках визита в Лос-Анджелес встретились с 92 летним Джошуа Кауфманом, пережившим Холокост.

Как сообщает в пятницу Trend, встреча состоялась дома у Кауфмана.

В ходе встречи оба очевидца рассказали свои истории о том, как спаслись от геноцида, претерпев пытки и унижения. Было озвучено совместное послание "Чтобы геноцид никогда не повторялся!".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В США встретились очевидцы Ходжалинского геноцида и Холокоста
  • В США встретились очевидцы Ходжалинского геноцида и Холокоста
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