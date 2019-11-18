Истинная сущность "Мусавата" и "эмигрантский бизнес" вновь на повестке дня Европы

БАКУ/Trend/ - "Мусават" опозорили и перед АЛДЕ (Альянс либералов и демократов за Европу).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в социальной сети написал экс-мусаватист, журналист, живущий в Европе, Яфез Акрамоглу. Он сообщил, что германоязычный сайт, публикующий новости связанные с Кавказом, вновь написал об "эмигрантском бизнесе".

"Наряду с общеизвестной информацией, опубликован список членов "Мусавата", задержанных и подозреваемых по делу. В конце статьи читатель проинформирован о партии "Мусават", - сказал Акрамоглу.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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