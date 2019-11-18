Гудрат Гасангулиев: Каждый раз прихожу в ужас, когда Али Керимли говорит, что шел воевать

18 ноября 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Каждый раз прихожу в ужас, когда Али Керимли говорит, что шел воевать. Об этом сказал председатель Партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА), депутат Гудрат Гасангулиев, сообщает в понедельник Trend.

"Али Керимли не то что не воевал, он даже по пустой бутылке не стрелял", - сказал он.

Гасангулиев сказал, что в те годы в Бакинском госуниверситете решили, чтобы студенты отправились в Лачын на помощь отрядам самообороны: «В то время серьезных боев не было, просто мы должны были стоять на наблюдательных постах на окраине села. При организации руководства университета было принято решение создать две группы. Чтобы не допускать длительных пропусков занятий, группы должны были поочередно заменять друг друга. Через какое-то время после отправки первой группы Али Керимли как секретарь комсомольской организации был направлен ректором проведать отбывших. Али Керимли вернулся оттуда с той самой фотографией».

Комментируя утверждения председателя Партии Народного фронта Али Керимли о том, что он якобы участвовал в боях в Карабах, депутат добавил: «Как можно так бесстыдно и нагло лгать о том, о чем знают, кроме тебя, еще более 100 человек?!»

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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