Раскрыт новый факт по «эмиграционному бизнесу» партии "Мусават" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - «Рашад Мамедов сыграл очень большую и важную роль в выявлении преступных групп, занимающейся «эмиграционным бизнесом», состоящей из членов партии "Мусават».

Об этом говорится в санкции об арестах и розысках суда Кобленца, так в социальной сети написал об этом журналист-мусаватист Яфез Экремоглу, проживающий в Европе, сообщает в понедельник Trend.

«Мамедов предоставил полную и правдивую информацию, учитывая, что он и сам может пострадать. Поэтому нападки на него Мустафы Гаджибейли, занимающегося этими грязными делами и по горло погрязшего в «эмиграционном бизнесе» с братом Арифом Гаджилы (председатель партии Мусават – ред.), и его окружения вполне нормальны. Ведь Рашад сыграл большую роль в раскрытии их грязных деяний».

Журналист поделился частью из санкции суда Кобленца, связанной с Рашадом Мамедовым.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком шесть месяцев.

Решением судебных органов Германии арестованы председатель Европейского координационного совета (ЕКС) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии Мусават, зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов. Среди арестованных также брат одного из лидеров оппозиции, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь «эмиграционным бизнесом» в Германии, подозреваются в переправке в Германию минимум 20 человек при получении за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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