В Вашингтоне отметят 25-летие «Контракта Века»

БАКУ/Trend/ - В Вашингтоне пройдет мероприятие, посвященное 25-летию “Контракта века”, сообщает Trend со ссылкой на Каспийский Политический Центр (Caspian Policy Center).

Мероприятие, организованное Каспийским Политическим Центром (Caspian Policy Center), состоится 21 ноября.

Сообщается, что в мероприятии примут участие правительственные чиновники и деловые круги из США, Азербайджана и других стран Каспийского региона.

На юбилее будут представлены две панели, на которых выступят министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, вице-президент SOCAR Эльшад Насиров, первый заместитель министра энергетики США Марк Менезес, заместитель госсекретаря США Фрэнсис Фаннон и другие высокопоставленные чиновники.

Выступления будут посвящены таким темам как роль «Контракта века» в экономическом росте Азербайджана и укреплении экономических связей Каспийского региона с другими регионами мира, обеспечение энергетической безопасности в регионе на сегодняшний день, перспективы и возможности в нефтегазовой сфере региона в будущем.

«Контракт века» - крупномасштабный международный договор, подписанный 20 сентября 1994 года в Баку между 11 крупными компаниями, специализирующимися на добыче нефти и представляющими восемь государств мира, о совместной разработке трёх нефтяных месторождений - «Азери», «Чыраг» и «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря. В виду его высокой значимости договор получил название «Контракт века».

«Контракт века» вошёл в список самых крупных соглашений в истории независимого Азербайджана, как по количеству углеводородных запасов, так и по общему объёму предполагаемых инвестиций.

Азери-Чираг-Гюнешли – группа шельфовых нефтегазоконденсатных месторождений Азербайджана в южной акватории Каспийского моря в 90 км к востоку от Баку.

Глубина моря в районе месторождения колеблется от 110 до 450 метров. Гюнешли было открыто в 1981 году, Чираг — в 1985 году а Азери - в 1987 году.

Соглашение о разведке и разработке каспийских месторождений "Азери" (Хазар), "Чираг" (Осман) и глубоководной части "Гюнешли" был подписан в Баку 20 сентября 1994 года между правительством Азербайджанской Республики и международным консорциумом.

Мелководная часть Гюнешли разрабатывается с 1980 года компанией "Азнефть".

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