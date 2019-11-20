Суд Германии: шокирующие факты о спекулянтах азербайджанскими эмигрантами (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Обнародовано решение суда Кобленца в связи с гражданами Азербайджана, задержанными по обвинению в спекуляции эмигрантами, сообщает в среду Trend.

В решениях о проведении обыска в домах и других объектах, а также проверки транспортных средств и других предметов обвиняемых, проведенных для выявления вещественных доказательств, отмечено: «При обысках и осмотрах были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие незаконный въезд на территорию страны третьих лиц - на электронных и бумажных носителях, электронная и письменная информация об имуществе, финансах и доходах обвиняемых, мобильные телефоны, компьютеры, электронные девайсы, карты с информацией о незаконно переправленных в страну лицах. В частности, при досмотре Исмайлова, были выявлены доказательства об имеющихся у него местных и зарубежных банковских счетах, наличные - свыше 1000 евро, паспорта, принадлежащие третьим лицам, служебная печать, образцы заявлений для обращения в связи со статусом беженца и другие подобные документы. Указанные вещественные доказательства, которые могут считаться важными в ходе следствия, должны быть конфискованы и их сохранность должна быть обеспечена. Вещественные доказательства, не представленные добровольно, будут конфискованы».

В официальной информации разъяснены причины обысков: «Проведенные обыски были проведены по обращению прокуратуры Кобленца от 8 октября 2019 года. Потому как были основания предполагать вероятность обнаружения и конфискации вещественных доказательств ( статьи §§ 94, 102, 105, 162 Уголовно-процессуального Кодекса Германии).

В ходе следствия, которое продолжается до настоящего времени, имеются основания подозревать Мамедова, на основании полученных доказательств, в совершении таких деяниям, как незаконная отправка в страну людей с целью извлечения незаконного дохода, в том числе, отмывание грязных денег.

Также отмечается, что обвиняемый Мамедов, как минимум с 2015 года, совместно с обвиняемым Халилбейли, подозреваются в содействии гражданам Азербайджана в незаконном переезде в Германию, без паспорта и иных, необходимых для получения права на проживание документов, и в извлечении тем самым незаконного дохода. Начиная с 2014 года, была осуществлена незаконная переправка в Германию самого Мамедова и членов его семьи, а также других обвиняемых - Байрамалиева, Акперова и членов их семей. Среди них, в частности - «Рамиль Рустамов», Рашад и Азиз, каждый из которых, совместно с членами семей, въехали из Азербайджана в Германию без паспорта и разрешения на проживание. Наряду с этим, в страну были незаконно переправлены до 60 азербайджанцев, личность которых пока не установлена.

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