ЦИК Азербайджана направил приглашения почти 15 международным организациям для наблюдения за муниципальными выборами

20 ноября 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для наблюдения за муниципальными выборами, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, обращения отправлены почти 15-и международным организациям.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, сообщает в среду Trend.

Он подчеркнул, что созданы необходимые условия для участия международных организаций и иностранных структур во всех выборах, проводимых в Азербайджане.

«Но в отличие от других выборов, так как муниципальные выборы являются местными выборами, международные организации не проявляются большого интереса к наблюдению за ними. ЦИК направил приглашения Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы, потому что эта структура проявляет внимание к вопросам местного самоуправления. Приглашения отправлены избирательным структурам и 15-и зарубежных стран. В настоящее время, в рабочем порядке, в ЦИК продолжает поступать определенная информация. Этот процесс будет продолжен вплоть до той даты, когда до процесса голосования останется 10 дней» - отметил Гасымов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане для участия в муниципальных выборах зарегистрировано свыше 35,5 тыс кандидатов
Политика 13:28
Мазахир Панахов: На муниципальных выборах зарегистрировано 499 наблюдателей
Политика 18 ноября 09:58
В Азербайджане завершается ряд процедур по муниципальным выборам
Политика 18 ноября 09:42
Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане зарегистрировано свыше 22 тыс. кандидатов
Политика 16 ноября 23:59
ЦИК Азербайджана: Должны быть предприняты все шаги для защиты прав граждан на муниципальных выборах
Политика 12 ноября 13:09
Мазахир Панахов: Для наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане приглашения направлены 15 странам
Политика 12 ноября 12:02
Лента новостей
Канадская и Норвежская компании разведали новые запасы природного газа в Турции
Турция 14:45
В этом году в Азербайджане родилось свыше 104 тыс. детей
Общество 14:42
Япония изучит вопросы разработки крупнейшего туркменского газового месторождения
Энергетика 14:35
Джинны и дервиши бесстрашного азербайджанца - секреты мистического мира (ФОТО)
Культура 14:33
Туркменистан выступает за интеграцию Афганистана в региональные экономические проекты
Бизнес 14:31
Азербайджанские шеф-повара стали лучшими среди 15 стран (ФОТО)
Социум 14:30
Микаил Джаббаров избран председателем Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ
Политика 14:26
Стали известны потери российских авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию
Туризм 14:23
В Азербайджане до конца года число привлеченных к программе самозанятости достигнет 10 тыс
Экономика 14:20