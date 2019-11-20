ЦИК Азербайджана направил приглашения почти 15 международным организациям для наблюдения за муниципальными выборами

БАКУ/Trend/ - Для наблюдения за муниципальными выборами, которые пройдут в Азербайджане 23 декабря, обращения отправлены почти 15-и международным организациям.

Об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, сообщает в среду Trend.

Он подчеркнул, что созданы необходимые условия для участия международных организаций и иностранных структур во всех выборах, проводимых в Азербайджане.

«Но в отличие от других выборов, так как муниципальные выборы являются местными выборами, международные организации не проявляются большого интереса к наблюдению за ними. ЦИК направил приглашения Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы, потому что эта структура проявляет внимание к вопросам местного самоуправления. Приглашения отправлены избирательным структурам и 15-и зарубежных стран. В настоящее время, в рабочем порядке, в ЦИК продолжает поступать определенная информация. Этот процесс будет продолжен вплоть до той даты, когда до процесса голосования останется 10 дней» - отметил Гасымов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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