Суд Германии: шокирующие факты о спекулянтах азербайджанскими эмигрантами (версия 7)

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БАКУ /Trend/ - Обнародовано решение суда Кобленца в связи с гражданами Азербайджана, задержанными по обвинению в спекуляции эмигрантами, сообщает в среду Trend.

В решениях о проведении обыска в домах и других объектах, а также проверки транспортных средств и других предметов обвиняемых, проведенных для выявления вещественных доказательств, отмечено: «При обысках и осмотрах были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие незаконный въезд на территорию страны третьих лиц - на электронных и бумажных носителях, электронная и письменная информация об имуществе, финансах и доходах обвиняемых, мобильные телефоны, компьютеры, электронные девайсы, карты с информацией о незаконно переправленных в страну лицах. В частности, при досмотре Исмайлова, были выявлены доказательства об имеющихся у него местных и зарубежных банковских счетах, наличные - свыше 1000 евро, паспорта, принадлежащие третьим лицам, служебная печать, образцы заявлений для обращения в связи со статусом беженца и другие подобные документы. Указанные вещественные доказательства, которые могут считаться важными в ходе следствия, должны быть конфискованы и их сохранность должна быть обеспечена. Вещественные доказательства, не представленные добровольно, будут конфискованы».

В официальной информации разъяснены причины обысков: «Проведенные обыски были проведены по обращению прокуратуры Кобленца от 8 октября 2019 года. Потому как были основания предполагать вероятность обнаружения и конфискации вещественных доказательств ( статьи §§ 94, 102, 105, 162 Уголовно-процессуального Кодекса Германии).

В ходе следствия, которое продолжается до настоящего времени, имеются основания подозревать Мамедова, на основании полученных доказательств, в совершении таких деяниям, как незаконная отправка в страну людей с целью извлечения незаконного дохода, в том числе, отмывание грязных денег.

Также отмечается, что обвиняемый Мамедов, как минимум с 2015 года, совместно с обвиняемым Халилбейли, подозреваются в содействии гражданам Азербайджана в незаконном переезде в Германию, без паспорта и иных, необходимых для получения права на проживание документов, и в извлечении тем самым незаконного дохода. Начиная с 2014 года, была осуществлена незаконная переправка в Германию самого Мамедова и членов его семьи, а также других обвиняемых - Байрамалиева, Акперова и членов их семей. Среди них, в частности - «Рамиль Рустамов», Рашад и Азиз, каждый из которых, совместно с членами семей, въехали из Азербайджана в Германию без паспорта и разрешения на проживание. Наряду с этим, в страну были незаконно переправлены до 60 азербайджанцев, личность которых пока не установлена.

За оплату в несколько тысяч евро, в Германии незаконным мигрантам предоставлялись поддельные документы о том, что они якобы подвергались политическому преследованию, и эти документы использовались в дальнейшем для получения статуса беженца. Обвиняемый Халилбейли признан основным организатором этой незаконной деятельности, получателем денег и тем, кто осуществлял непосредственную связь с незаконно приехавшими лицами. Он обучал незаконных эмигрантов, как вести себя во время интервью и в ходе иных процедур при процесса получения статуса беженца, при общении с соответствующими государственными органами Германии. Кроме того, он хранил у себя настоящие документы незаконных мигрантов, а также привлек к этой деятельности третьих лиц, других обвиняемых - Гасана и Джавадова, которые обеспечивали незаконных мигрантов поддельными документами, в которых указывалось, что они якобы подвергались политическому преследованию в Азербайджане.

Обвиняемый Мамедов до осени 2018 года работал водителем обвиняемого Халилбейли, и в период с 2015 года 50 раз передавал обвиняемому Халилбейли различные суммы, в целом - 300 тысяч евро от обвиняемого Джавадова, а также пакеты с семью комплектами поддельных документов - от обвиняемого Гасана. Также он встречал незаконных эмигрантов в аэропорту и передавал инструкции обвиняемого Халилбейли, организатора незаконной деятельности. Более того, он подозревается в сокрытии доходов, полученных от спекуляции незаконными эмигрантами, в наличных средствах и посредством счетов Sparkasse и Neuvid Volksbank .

В решении суда подчеркивается, что подозрения основываются на фактах, предоставленных обвиняемым Мамедовым, а также выявленных в ходе следствия, которое ведется до настоящего времени. Мамедов представил подробные и весьма убедительные факты, взяв на себя большую ответственность.

Также, из его телефонных разговоров (TÜ 18458, 538), которые прослушивались спецслужбами, выяснилось, что он представлялся как водитель Халилбейли и был осведомлен о том, что незаконных мигрантов в аэропорту встречает Халилбейли. Помимо этого, Мамедов объяснил, что Халилбейли хранит и другие документы, связанные с незаконной спекуляцией эмигрантами (телефонный разговор 18924). Во время проверки банковского счета, принадлежащего Мамедову, было установлено, что в период с ноября 2018 года по июнь 2019 года, на его счета в Sparkasse и в банке Neuvid поступило несколько десятков тысяч евро, которые затем, за короткое время, были сняты со счетов. Санкция на обыск была получена до получения показаний обвиняемых, с целью обеспечения безопасности следствия.

Эта мера соответствует принципу соразмерности в праве (Verhältnismäßigkeitprinzip), поскольку меры, необходимые для достижения поставленных целей, связанные со вмешательством в конституционные права человека, пропорциональны тяжести преступления, совершение которого подозревается и не превышают его уровня.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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