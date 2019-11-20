В Париже отмечена 25-я годовщина создания Национальной комиссии Азербайджана при ЮНЕСКО (ФОТО) (версия 2)

20 ноября 2019 14:55 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - В Париже, в рамках 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, торжественно отмечена 25-я годовщина создания Национальной комиссии Азербайджана при ЮНЕСКО, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство культуры.

В мероприятии приняли участие руководящие лица ЮНЕСКО, министры культуры ряда стран, руководители и сотрудники постоянных представительств.

Руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО - посол Анар Керимов, коснулся в своей речи связей между нашей страной и ЮНЕСКО.

Он подчеркнул, что Азербайджан привержен принципам и ценностям структуры, что подтверждается отношениями плодотворного сотрудничества с ЮНЕСКО. За прошедшие годы Национальная комиссия сыграла координирующую роль в деле сотрудничества в научной, образовательной, культурной, информационной и коммуникационной сферах, Азербайджан активно участвовал в организации и проведении программ и мероприятий ЮНЕСКО. Азербайджан поддерживает программы ЮНЕСКО и реализует множество проектов.

Чрезвычайный и полномочный посол МИД по специальным поручениям, генсек Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Эльнур Султанов, рассказал об истории Национальной комиссии и ее 25-летней деятельности, напомнил, что она была создана по распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева в 1994 году, функционировала при МИД, а по распоряжению Президента Ильхама Алиева, с 2005 года продолжает функционировать со статусом при Президенте Азербайджана.

На мероприятии было отмечено, что по инициативе и при поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой был внесен большой вклад в развитие отношений между страной и ЮНЕСКО.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, вручил послу Анару Керимову орден «За службу Отечеству» 3-й степени, за плодотворную работу на государственной службе.

Специальному советнику генерального директора ЮНЕСКО, бывшему главе Комитета всемирного наследия Муниру Бушенаки была вручена юбилейная медаль «100-летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики (1919–2019)».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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