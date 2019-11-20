Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автомобильных дорог, а также систем водоснабжения и канализации в Сабунчинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог, а также систем водоснабжения и канализации на территории Сабунчинского района города Баку.

В распоряжении отмечается, что с целью реализации новых инфраструктурных проектов на территории поселков Пиршаги, Забрат, Рамана и Маштага Сабунчинского района города Баку из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана выделяется всего шесть миллионов манатов, в том числе для реконструкции автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана предварительно выделяются три миллиона манатов, для реконструкции систем водоснабжения и канализации ОАО «Азерсу» предварительно выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части настоящего распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.