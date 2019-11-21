ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

C позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Кемерли, Гызылгаджилы Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и в селах Геяли, Заманлы Гядабейского района Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, находящихся близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагибейли, Шихлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также на безымянных высотах на территории Тертерского района Азербайджанской Республики.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

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