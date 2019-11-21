В Софии в очередной раз пресечена политическая провокация армянских депутатов

21 ноября 2019 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Софии в очередной раз пресечена политическая провокация армянских депутатов.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

По его словам, на сегодняшнем пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) армянские депутаты в очередной раз попытались осуществить политическую провокацию.

"Некий армянский депутат сказал, что якобы, руководители Азербайджана и Армении неоднократно заявляли, что нагорно-карабахского конфликта должен быть решен в интересах народов Азербайджана, Армении и т.н. «нагорно-карабахской республики». Другой депутат, рассказав о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), попытался приуменьшить ее значимость.

Выступив после них, я довел до сведения участников сессии, что азербайджанская сторона никогда не делала таких заявлений. Позиция Азербайджана заключается в том, что армянские войска без каких либо условий должны быть выведены с территорий Азербайджана, а наша страна готова предоставить этой области наивысшую автономию. А что касается железной дороги БТК, то если бы не было фактора оккупации, то эта дорога могла бы пройти через Армению и соседняя сторона могла бы получить многомиллионный доход от экономических проектов Азербайджана.

Затем выступила член азербайджанской делегации Жаля Алиева, выразившая протест против озвучивания представителями Армении «арцахской» лжи. Азербайджанские депутаты Муса Гулиев и Ильхам Алиев также дали весомый ответ попыткам армянских депутатов обмануть международное сообщество», - сказал Айдын Мирзазаде.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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