Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев, несмотря на проводимую против него грязную кампанию, возвысил свой голос, проинформировал весь мир о январской трагедии

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев, несмотря на проводимую против него грязную кампанию, возвысил свой голос, проинформировал весь мир о январской трагедии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта.

Глава государства отметил, что после провокации в Сумгайыте нас ожидали новое очень тяжелое испытание и трагедия - Январская трагедия, когда Горбачев, совершив страшное преступление против собственного народа, учинил расправу над мирным населением.

"Погибли более сотни невинных людей. Была пролита кровь азербайджанского народа. К сожалению, тогдашнее руководство Азербайджана находилось в совершенно парализованном состоянии. Руководивший в то время республикой Везиров, отличавшийся антинациональной политикой, покинул республику и на военном самолете бежал в Москву. Ни один руководящий работник ни осудил это кровавое преступление. Только Гейдар Алиев, находившийся в то время на пенсии, несмотря на проводимую против него грязную кампанию, пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве - я тоже был рядом с ним - и возвысил свой голос, проинформировал весь мир о январской трагедии. Он осудил руководство Советского Союза, его политику и покинул ряды Коммунистической партии, которой служил долгие годы", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

В то время до распада Советского Союза оставалось еще два года, напомнил глава государства. "Никто и представить себе не мог, что когда-то Советский Союз распадется. То есть, Гейдар Алиев, как опытный руководитель, предпринимая этот шаг, знал, что на него будет оказываться большое давление, и не только давление, даже его жизнь может оказаться под угрозой. Так и случилось. Последующая история еще раз показала это, было принято решение о его аресте. Он должен был приехать в Баку, в тот день был убит его близкий соратник. После этого его поездка была отложена. Затем он приехал в Баку. Тогдашнее руководство не позволило ему жить здесь, и он отправился в Нахчыван. Таким образом, начался новый период в жизни Азербайджана", - отметил Президент Ильхам Алиев.

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