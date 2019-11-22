Сиявуш Новрузов: Власть НФА-Мусават угрожала насилием инакомыслию (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В пору своего правления тандем НФА-Мусават применял риторику жестокости и насилия в отношении каждого инакомыслящего в обществе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса (парламент), заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, в своем выступлении на мероприятии по случаю 70-летия Сумгайыта Президент Ильхам Алиев привел неопровержимые факты о грязной кампании власти НФА-Мусават. Он подчеркнул, что этот тандем настолько боялся авторитета великого лидера Гейдара Алиева на международной арене и внутри государства, что не позволил провести в Баку учредительную конференцию партии «Ени Азербайджан».

"Как известно, тогда свыше 500 делегатов отправились в Нахчыван, который был в крайне трудных условиях, в состоянии блокады, и добились проведения учредительной конференции там.

Более того, НФА-Мусават организовли налет группы «Бозгурд», находящейся в подчинении МВД, на участников пресс-конференции комитета защиты прав Гейдара Алиева, применили силу в отношении видных академиков Фарамаза Магсудова и Зии Буниятова, арестовали их», - сказал Сиявуш Новрузов.

Он подчеркнул, что налет тогдашнего министра внутренних дел Искандера Гамидова, наделенного «особыми полномочиями» для создания в стране обстановки террора и ужаса, на студию во время теледебатов оппозиционных партий, избиение лидеров этих партий, принуждение главного редактора съесть газету, «субтропическая операция», проведенная против мирного населения южного региона – только некоторые образцы «демократического правления» НФА.

«Криминогенная ситуация была настолько напряженной, что каждый, кто собирал вокруг себя 10 вооруженных человек в Баку и провинциях заменял право и закон. Полиция незаконно проводила обыски в домах состоятельных людей, а иногда даже открыто грабила.

Трагические результаты такого бездарного управления не заставили себя долго ждать. В войне с Арменией начались систематические поражения и потери. В апреле 1993 года был утерян крайне важный со стратегической точки зрения Кяльбаджарский район, который мог бы сыграть ключевую роль в дальнейшем ходе войны.

Один из виновников этих трагедий Али Керимли теперь говорит о «мужестве», «верности».

Сначала о «верности». Подавляющее большинство функционеров НФА были научными работниками или сотрудниками НАНА. Но после прихода к власти первым делом они попытались закрыть Академию наук. Только после серьезного протеста научной общественности страны была пресечена эта позорная инициатива.

Иногда некоторые люди выступают против того, что год правления тандема НФА-Мусават стал источником всех основных проблем. Хотя, иногда не только год, но даже месяц или неделя могут стать решающими в истории народа.

Верятно, нет такого человека в азербайджанском обществе, кому не известно чувство личной верности у Али Керимли. Этот человек, начавший свою деятельность «доносчика» секретарем комсомола в БГУ и оказывал особые услуги ректору, из числа людей, которые предают друзей, чтобы выстроить карьеру. Затем, предав лидера своей политической организации, которого боготворил, он начал сливать в прессу постыдную информацию о нем. Со временем, «развив» в себе эту вредную привычку, начал доносить на свою страну западным государствам и международным организациям. Видимо, это качество у него на всю жизнь и, как говорится, горбатого могила исправит», - сказал Сяивуш Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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