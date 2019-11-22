Ариф Гаджылы объявляет о непричастности ЕЦК к "Мусават" после каждой раскрытой аферы - журналист

БАКУ /Trend/ - Как только докрываются аферы, Ариф Гаджылы немедленно объявляет о непричастности ЕЦК (Европейского центра координации) к "Мусавату".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал экс-мусаватист, журналист живущий в Европе Яфез Акрамоглу.

Журналист, поделившись отсканированной копией комментария зампредседателя "Мусават" Гюльаги Асланлы в Facebook, сообщил:

"Оказывается, они же сами и контролировали, кто будет председателем в ЕЦК. Гюльага Асланы сам признается в этом. Я поделился, чтобы еще раз показать их истинное лицо", - написал Акрамоглу.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского центра координации (ЕЦК) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь «эмигрантским бизнесом» в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получив за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.