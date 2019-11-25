Отношения между Азербайджаном и Россией достигли наивысшего уровня - депутат

25 ноября 2019 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня сотрудничество между Азербайджаном и Россией в политической, экономической, культурной и во многих других сферах находится на очень высоком уровне. Основа этих связей была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Сегодня, в результате продуманной и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева, наши нынешние отношения с северным соседом достигли своего наивысшего уровня. Несомненно, наш Первый вице-президент Мехрибан Алиева также имеет неоценимые заслуги в развитии этих отношений. Орден, врученный Мехрибан Алиевой со стороны российского государства, свидетельствует о ее заслугах в развитие этих отношений.

Об этом сказала Trend депутат Сона Алиева.

Комментируя первый официальный визит Первого вице-президента Азербайджана в Российскую Федерацию в этой должности, депутат отметила, что Азербайджан всегда поддерживает отношения со многими странами, в том числе с Россией.

"Между Азербайджаном и Россией подписаны договора и соглашения, охватывающие различные сферы. Эти отношения сейчас на новом уровне. Регулярные встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и обсуждения двусторонней и международной повестки дня ведут к расширению этих отношений", - сказала депутат.

Алиева сказала, что расширяются торгово-экономические, инвестиционные, научно-технические и гуманитарные связи и контакты между институтами гражданского общества.

Алиева также отметила, что отношения государств носят характер взаимовыгодного партнерства, основанного на принципах добрососедства и уважения интересов друг друга.

"Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева придает большое значение отношениям Азербайджана с Россией. Она имеет большие заслуги в развитии наших отношений с Россией. Встречи Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, которая находится с официальным визитом в Российской Федерации, с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым являются еще одним свидетельством устойчивости этих отношений. Сегодня в нашей стране действует около 700 компаний с российским капиталом. Военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Россией также представляет интерес. Взаимные инвестиции растут. Объем инвестиций России в экономику Азербайджана 4,9 миллиарда долларов, Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 миллиарда долларов", - отметила депутат.

Депутат также сказала, что как инициатор гуманитарных, благотворительных проектов, Первый вице-президент Мехрибан Алиева имеет большой авторитет на международной арене благодаря своей многовекторной деятельности и масштабным проектам.

"Первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева проводит масштабные акции не только в Азербайджане, но и в ряде других стран. Эти гуманитарные и культурные события уже известны на международном уровне. Проект «Адрес толерантности - Азербайджан» является одним из самых интересных и важных мероприятий в свете охраны культурного наследия Азербайджана, а также мирового культурного наследия. В рамках проекта были восстановлены не только мусульманские мечети, но и христианские церкви. Для еврейских детей, проживающих в Азербайджане, построены школа и культурный центр", - добавила Алиева.

По ее словам, все это зиждется на древних и прочных корнях толерантности, терпимости и уважения к разнообразию мировых культур в Азербайджане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дарья Гревцова: Межрегиональные связи являются важной составляющей межгосударственных отношений России и Азербайджана
Политика 18:49
Казахстан может присоединиться к российскому проекту "Сила Сибири-2"
Энергетика 17:06
Сотрудничество Азербайджана с Россией является приоритетом - эксперт
Бизнес 16:49
Президент Кыргызстана: Россия инвестировала в железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан
Бизнес 16:48
Axpo: TAP обеспечит доступ к привлекательным рынкам сбыта
Энергетика 16:38
Азербайджан не останется в стороне от интеграционных процессов на постсоветском пространстве — эксперт
Бизнес 16:13
Лента новостей
Председатель Общества улемов Ирака, советник премьер-министра Ирака по религиозным вопросам поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:02
Готовится генеральный план Баку, планируется сформировать креативный центр (ФОТО)
Социум 19:00
Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников БГУ "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев предоставил группе сотрудников БГУ персональную пенсию Президента Азербайджана
Политика 18:50
Дарья Гревцова: Межрегиональные связи являются важной составляющей межгосударственных отношений России и Азербайджана
Политика 18:49
Президент Ильхам Алиев присвоил группе сотрудников БГУ почетные звания
Политика 18:47
Средние цены на недвижимость в Баку составляют около 1600 манатов за квадратный метр - эксперт
Бизнес 18:46
Число частных медицинских страховщиков в Грузии увеличилось
Финансы 18:38
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников БГУ
Политика 18:34