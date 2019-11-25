Учредитель международной организации «Искусство жизни» Индии Шри-Шри Рави Шанкар поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Учредитель международной организации «Искусство жизни» Индии Шри-Шри Рави Шанкар направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство,

Ваша инициатива собрать вместе на одной платформе лидеров различных религий достойна одобрения.

Поздравляю Вас с успешной организацией II Бакинского саммита религиозных лидеров мира и передаю наилучшие пожелания, связанные с дальнейшей деятельностью", - говорится в письме учредителя международной организации «Искусство жизни» Индии Шри-Шри Рави Шанкара.

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