Главный настоятель школы дзен-буддизма Сото храма Дайджодзи в префектуре Исикава Японии выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

25 ноября 2019 19:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главный настоятель школы дзен-буддизма Сото храма Дайджодзи в префектуре Исикава Японии Адзума Рьюшин направил благодарственное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше превосходительство.

Благодарю за приглашение в Вашу страну для участия во второй раз в Саммите религиозных лидеров мира. Уверен, что эта встреча очень важна для нас. Я отправлю информацию об этой встрече в японские газеты и поделюсь с Вами результатами.

Молюсь за дальнейшее развитие этой конференции, которая является новшеством в мире", - говорится в письме главного настоятеля школы дзен-буддизма Сото храма Дайджодзи в префектуре Исикава Японии Адзумы Рьюшина.

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