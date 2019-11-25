Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников БГУ (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Бакинского государственного университета.

По случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане наградить следующих сотрудников Бакинского государственного университета:

орденом "Шараф"

Халафова Абузара Алы оглу

орденом "Шохрат"

Бабаханова Нерона Аслан оглу

Алиева Бахтияра Хамза оглу

Али-Заде Хикмета Абдул оглу

Гасанова Ральфрида Ахадовича

Ибрагимова Вагифа Рза оглу

Исмаилзаде Гудрета Сейфулла оглу

Кязымзаде Айдына Гасан оглу

Мехдиева Мухаммеда Фарман оглу

Мамедова Джахангира Абдулали оглу

Мансимова Кямиля Байрамали оглу

Пашаеву Наргиз Ариф гызы

орденом "Эмек" 2-й степени

Магеррамова Абеля Мамедали оглу

Мамедова Юсифа Абульфат оглу

орденом "Эмек" 3-й степени

Абасова Абдуллу Аскер оглу

Абдинова Ахмеда Шахвелед оглу

Бабаева Меджнуна Шихбаба оглу

Ахмедли Насира Аббас оглу

Ахмедова Эльдара Иса оглу

Ахмедова Али Мустафа оглу

Алиева Алекбера Али Ага оглу

Ализаде Ялчина Мустафа оглу

Азизова Эльхана Закария оглу

Хасаева Адыля Имран оглу

Исаева Сократа Аббасали оглу

Искендерова Низамеддина Ширин оглу

Годжаева Нифталы Мехралы оглу

Мехтиеву Галину Юрьевну

Мамедова Мусу Насиб оглу

Мамедову Эсметханым Бейахмед гызы

Масимова Эльдара Али оглу

Мирзоева Сабира Султанага оглу

Мухтарову Эсмед Имаммамед гызы

Муталлимова Тахсина Муталлим оглу

Пашаеву Адибу Мир Джалал гызы

Вахидова Фазиля Гулам Мирза оглу

Велиева Гамида Алы оглу

Зейналова Ибрагима Худаверди оглу

медалью "Терегги"

Аббасова Вахида Гаджибек оглу

Аббасову Фирузу Мамед гызы

Агаева Исфендияра Бахлул оглу

Агаева Шахина Сабир оглу

Аслана Князя Ильяс оглу

Джавадова Ровшана Али оглу

Джафарова Микаила Мухаммед оглу

Алиеву Ифрат Селим гызы

Алиеву Кямилю Рамиз гызы

Гаджиеву Севиндж Рафиг гызы

Гусейнову Ираду Мехтигулу гызы

Хандан Айдан Рафиг Зека гызы

Ибрагимбекову Рену Фуад гызы

Исмаилова Халила Исмаил оглу

Исмаилову Симу Паша гызы

Гасымова Вагифа Али Мухтар оглу

Гасымову Аиду Шахлар гызы

Гулиеву Лалу Гусейн гызы

Гурбанова Азада Иса оглу

Лебедеву Нелли Николаевну

Мехтиеву Нисбет Джанмамед гызы

Мамедова Алхана Байрам оглу

Мамедова Эльчина Али оглу

Мамедова Гусейна Микаил оглу

Мамедова Керема Джахангир оглу

Мамедова Рустама Фахраддин оглу

Мамедову Махлугу Ариф гызы

Мамедову Севиндж Ибрагимхалил гызы

Мириеву Нуриду Тельман гызы

Мирзоева Амирхана Низам оглу

Мирзоева Фархада Алиф оглу

Мурадова Мустафу Байрам оглу

Рамазанова Мухаммедали Ахмед оглу

Султанлы Нармин Али гызы

Шамилова Назима Тельман оглу

Юсифова Мамеда Рашид оглу.

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