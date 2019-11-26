Президент Ильхам Алиев создал временную управляющую структуру Алятской СЭЗ (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована 25 ноября 2019, 17:14)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «Об изменении закона «Об Алятской свободной экономической зоне»» от 30 сентября 2019 года № 1670- VQD, изменении указа Президента Азербайджана «О применении закона «Об Алятской свободной экономической зоне» от 18 мая 2018 года № 1143- VQ» от четвертого июня 2018 года № 107 и дополнительных мерах в связи с обеспечением деятельности Алятской свободной экономической зоны.

Согласно указу, создана временная управляющая структура Алятской свободной экономической зоны.

1. Слова «и статье 19.1» в части второй указа Президента Азербайджана «О применении закона «Об Алятской свободной экономической зоне» от 18 мая 2018 года № 1143- VQ» от четвертого июня 2018 года № 107 заменяются на слова «, 19.1 и статье 32».

2. Создается временная управляющая структура Алятской свободной экономической зоны (далее – Свободная Зона).

3. Определяется:

3.1. Временная управляющая структура Свободной зоны административная структуры, ответственная за деятельность Свободной зоны, осуществляющая регулирование и контроль в Свободной зоне согласно закону Азербайджана «Об Алятской свободной экономической зоне» (далее - Закон);

3.2. Согласно статье 32 Закона, до формирования уполномоченной структуры Свободной Зоны и ее Правления, права и обязанности настоящей уполномоченной структуры осуществляет временная управляющая структура;

3.3. временной управляющей структурой руководит назначаемый и освобождаемый от должности Президентом Азербайджана председатель временной управляющей структурой (далее - председатель);

3.4. председатель подчиняется Президенту Азербайджана и отчитывается ему;

3.5. соответствующие документы в связи с управлением временной управляющей структурой принимает председатель;

3.6. председатель носит ответственность за управление, достижение стратегических целей и деятельность временной управляющей структуры;

3.7. финансовые вопросы временной управляющей структуры регулируются статьей восемь Закона.

4. Председателю поручается:

4.1. по истечению трех месяцев:

4.1.1. определить организационную структуру временной управляющей структуры и сообщить об этом Президенту Азербайджана;

4.1.2. утвердить бюджет временной управляющей структуры;

4.2. Обеспечить осуществление других полномочий в связи с управлением и развитием Свободной Зоны, вытекающих из Закона.

5. Кабинету министров Азербайджана:

5.1. обеспечить решение финансовых вопросов для осуществления временной управляющей структурой своих прав и обязанностей согласно статье восемь Закона;

5.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

6. Министерству экономики Азербайджана:

6.1. принять меры в связи с обеспечением временной управляющей структуры соответствующим административным зданием для осуществления своих прав и обязанностей;

6.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

7. Центральным и местным органам исполнительной власти, публичным юридическим лицам, созданным от имени государства, и юридическим лицам, контрольный пакет акций (паев) которых принадлежит государству, поручается обеспечить оказание необходимой помощи временной управляющей структуре в связи с решением вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.

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