В Москве обсудят проблемы и перспективы тройственного формата Россия-Турция-Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 27 ноября 2019 года в зале ученых советов Института востоковедения РАН состоится международный "круглый стол" на тему "Россия - Турция - Азербайджан: формирование нового регионального транспортно-энергетического узла (подведение итогов)" с участием экспертов, дипломатов, представителей академических, деловых кругов и СМИ трех стран, передает Trend в среду.

Создание международной общественной платформы «Россия - Турция - Азербайджан» является следствием политического диалога трех стран, открывающего новые возможности для экономического сотрудничества, развития транспортно-энергетических проектов и обеспечения региональной безопасности в условиях событий, происходящих сегодня в странах Ближнего Востока, на Кавказе, в Каспийско-Черноморском регионе.

"Круглый стол" является продолжением экспертных встреч в трехстороннем формате, которые ранее состоялись в Анкаре и Баку, получивших высокую оценку на уровне общественности трех стран.

Ожидается, что на предстоящем мероприятии эксперты из России, Турции и Азербайджана изложат свое видение перспектив развития сотрудничества в трехстороннем формате, а также предоставят рекомендации для решения насущных проблем.

Организаторами конференции выступают Центр изучения современной Турции (РФ), Институт исследования России (Турция), Международный экспертный совет Baku Network (Азербайджан).

Мероприятие проводится в рамках проекта «Россия - Турция - Азербайджан: формирование нового регионального транспортно-энергетического узла», реализуемого при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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