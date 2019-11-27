Эти мероприятия подчеркивают значимость Азербайджана - Фикрет Садыхов

27 ноября 2019 15:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Тот факт, что такое количество государств выбирают столицу Азербайджана, говорит о доверии к нашей стране.

Об этом Trend сказал азербайджанский политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов , комментируя встречу начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО, маршалом авиации сэром Стюартом Пичем в Баку.

«Встречи на таком высоком уровне проводятся не в первый раз. Несомненно, встреча в Баку двух сторон практически находящихся в конфронтации, причем на столь высоком уровне, говорит о значимости нашей страны. Руководства этих стран понимают, что в Азербайджане создана стабильная ситуация и обеспечены все вопросы безопасности. Поэтому проведение подобных встреч на территории Азербайджана полностью отвечает интересам России и США. То есть, если раньше местоположение для подобных встреч, в качестве нейтральной территории, выбиралось в пользу Швейцарии, то сегодня Баку превратился в своего рода аналог такой площадки. Это еще раз подтверждает мысль, что высокопоставленные государственные деятели, доверяя Азербайджану, принимают во внимание уровень обеспечения безопасности и стабильности. И в этом большая заслуга столицы нашей страны, нашего государства — города Баку» - заявил политолог.

Подытожив свои мысли, эксперт заявил, что в Баку уже давно проводятся важные мероприятия политического, военно-политического и иного характера, отметив, что эта тенденция продолжится и впредь.

Отметим, что 26 ноября 2019 года в Баку состоялась встреча между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @a1ihuseyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Встреча Россия-НАТО в Баку подтверждает, что мир воспринимает Азербайджан как надежного партнера — депутат
Политика 14:01
Азербайджан самое подходящее место для проведения встречи между Генштабом ВС России и НАТО
Точка зрения 11:03
Герасимов и глава Военного комитета НАТО обсудили отношения России и альянса
Политика 26 ноября 18:20
В Баку прошла встреча начальников Генштабов ВС Азербайджана и России (ФОТО)
Политика 26 ноября 18:14
НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана (ФОТО)
Политика 26 ноября 18:00
Фикрет Садыхов - Подобные форумы полностью отвечают интересам России и Азербайджана
Политика 23 ноября 16:16
Лента новостей
Лавров оценил перспективы соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС
Россия 15:22
От виртуальной реальности к настоящей: итоговые заметки журналиста
Политика 15:20
В МИД Китая рассказали о позиции по поводу ДРСМД
Китай 15:20
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по выплатам
Финансы 15:19
Туристам в Румынии будут подавать азербайджанский шах-плов (ФОТО)
Социум 15:18
Приключенческий боевик Эльмара Байрамова признан лучшим в США (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:17
Казахстан и Аруба совместно обеспечат безопасность полетов
Бизнес 15:12
Замминистра: МОТ порекомендовал другим странам перенять опыт Азербайджана в сфере занятости
Экономика 15:01
Для транспортировки Азербайджанского газа в Европу готово всё
Турция 15:00