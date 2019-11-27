Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Албании (версия 2)

27 ноября 2019 19:09 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:23)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Албании Илиру Мете.

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в Вашей стране.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Албании, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - говорится в письме главы государства.

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