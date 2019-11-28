Сиявуш Новрузов: Дату проведения парламентских выборов определяет Президент Азербайджана

28 ноября 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Со вступлением в силу полномочий нового парламента Азербайджана, полномочия старого считаются истекшими.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан", председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Он сообщил, что это отмечено в Конституции Азербайджана. Отвечая на вопрос о дате проведения очередных парламентских выборов, Новрузов подчеркнул, что время проведения очередных парламентских выборов определяет Президент Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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