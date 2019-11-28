ReAL примет участие в парламентских выборах - руководитель движения призвал оппозицию принять участие в выборах

БАКУ /Trend/ - Лидер партии ReAL Ильгар Мамедов сообщил о том, что партия примет участие во внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает в четверг Trend, Мамедов сказал об этом на сегодняшней пресс-конференции.

Он призвал все оппозиционные силы последовать этому примеру и принять участие в парламентских выборах.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе (парламент) было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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