Азербайджан и Япония провели политические консультации

БАКУ /Trend/ - Очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Японии состоялись 21 ноября 2019 года в Токио. Азербайджан был представлен на консультациях заместителем министра иностранных дел Рамизом Гасановым, японская сторона была представлена заместителем генерального директора Европейского бюро министерства иностранных дел, специальным представителем по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ послом Хидеки Уямой.

В ходе консультаций стороны обсудили широкий круг вопросов входящих в повестку дня сотрудничества между двумя странами, в том числе сотрудничества на высоком уровне между Азербайджаном и Японией, углубление политического диалога, претворения в жизнь обмена двусторонними визитами, а также продолжение сотрудничества в рамках международных организаций и другие темы.

Официальный представитель Хидеки Уяма заявил, что Япония придает большое значение своим отношениям с Азербайджаном, что связано с тем, что Азербайджан является самой важной страной на Южном Кавказе и что Азербайджан играет важную роль в установлении мира и стабильности в регионе. Он также отметил, что высоко ценится вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

Р. Гасанов, в свою очередь, отметил высокий уровень отношений между двумя странами и подчеркнул важность дальнейшего развития нашего сотрудничества. Заместитель министра выразив удовлетворение уровнем взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, учитывая высокий потенциал в неэнергетическом секторе отметил необходимость развития сотрудничества и активизации совместных усилий в области сельского хозяйства, туризма, промышленности, транспорта, информационных технологий, здравоохранения, образования, спорта и фармацевтики.

В ходе встречи японская сторона были проинформирована о продолжающихся конфликтах на Южном Кавказе, в частности, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который угрожает стабильности и безопасности региона. Был проведен обмен мнениями об агрессии Армении против Азербайджана и урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Р. Гасанов подчеркнул необходимость наращивания усилий международного сообщества по реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН на основе суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Х. Уяма заявил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта очень важно для мира и стабильности в кавказском регионе, и в этой связи страна поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и пожелал скорейшего мирного урегулирования вопроса в соответствии с принципами международного права.

В ходе визита заместитель министра Рамиз Гасанов также встретился с заместителем по парламенту министра иностранных дел Японии Шиничи Накатани.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.