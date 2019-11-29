В Азербайджане завтра начинается агиткампания в связи с муниципальными выборами

29 ноября 2019 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Азербайджане начинается предвыборная агитация в рамках муниципальных выборов, назначенных на 23 декабря, сообщает в пятницу Trend.

Согласно Календарному плану действий и мер в связи с муниципальными выборами, процесс предвыборной агитации начинается за 23 дня до дня голосования - 30 ноября 2019 года, и прекращается за 24 часа до начала голосования - в 08:00 22 декабря.

Агитационная кампания проводится зарегистрированные кандидатами, политическими партиями, блоками политических партий, кандидаты которых зарегистрированы, уполномоченными представителями.

Отметим, что для участия в муниципальных выборах обратились более 42 тысяч человек. Срок представления в окружные избирательные комиссии документов, необходимых для регистрации кандидатов на муниципальных выборах, завершился 22 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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