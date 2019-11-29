Маргарита Русецкая: Необходимо создавать новые проекты между Азербайджаном и Россией в сфере экономики

29 ноября 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимо создавать новые проекты между Азербайджаном и Россией в сфере экономики.

Об этом сказала Trend ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, говоря об итогах X Азербайджано-российского межрегионального форума, который прошел в Москве 22-23 ноября.

«Я принимаю участие уже в четвертом по счёту российско-азербайджанском форуме, но впервые пленарное заседание проводилось ведущими женщинами-политиками наших государств – председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Как отметила Мехрибан Алиева, сотрудничество между нашими странами строится вне политического контекста, на взаимной заинтересованности и добрососедстве», - сказала она.

Русецкая отметила, что Россию и Азербайджан связывают множество проектов и совместная общая инфраструктура еще со времён СССР.

«На мой взгляд, нужно поддерживать уже существующие форматы и создавать новые проекты в области экономики – транспортные на базе Каспийского моря, ресурсные нефтегазовые и сельскохозяйственные», - сказала она.

Русецкая также высоко оценила работу по сохранению русского языка в Азербайджане.

«Власти Азербайджана проводят активную и успешную политику по поддержке преподавания русского языка в стране. Во всех школах обеспечена возможность изучать русский язык как второй иностранный. В вузах Азербайджана обучение на кафедре русистики достаточно востребовано среди студентов, пользуется популярностью специальность преподавателя русского языка. И это поддерживается государством – азербайджанские власти не просят от России учебников и специалистов, а сами обеспечивают разработку программ и подготовку кадров», - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан закупил в РФ геофизическую лабораторию
Бизнес 10:00
Посол: Индийские нефтяные компании проявляют интерес к азербайджанскому рынку
Энергетика 08:03
НАСА купит два места на кораблях "Союз" для полетов на МКС
Россия 06:12
Азербайджан и Япония провели политические консультации
Политика 03:47
Премьер-министр Азербайджана встретился с министром иностранных и европейских дел Словакии
Политика 02:33
Россия подарила Габону оружие для борьбы с браконьерами
Россия 02:27
Лента новостей
Национальное агентство нефти и газа Грузии объявило международный тендер
Энергетика 11:07
Госкорпорация «Туркменгеология» закупит буровое оборудование
Тендеры 11:00
Со следующего года прием в детсады Баку будет вестись в электронном порядке
Общество 11:00
В Азербайджане установлена норма выделения жилплощади государственного жилфонда
Экономика 10:56
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила визит в Украину
Грузия 10:55
В Азербайджане завтра начинается агиткампания в связи с муниципальными выборами
Политика 10:44
Прошла встреча в рамках проекта международного транспортного коридора "Север-Юг "
Бизнес 10:39
Страны ОПЕК+ пришли к консенсусу о продлении венского соглашения
Энергетика 10:33
Азербайджанская нефть подешевела
Экономика 10:22