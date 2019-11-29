Маргарита Русецкая: Необходимо создавать новые проекты между Азербайджаном и Россией в сфере экономики

БАКУ /Trend/ - Необходимо создавать новые проекты между Азербайджаном и Россией в сфере экономики.

Об этом сказала Trend ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, говоря об итогах X Азербайджано-российского межрегионального форума, который прошел в Москве 22-23 ноября.

«Я принимаю участие уже в четвертом по счёту российско-азербайджанском форуме, но впервые пленарное заседание проводилось ведущими женщинами-политиками наших государств – председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Как отметила Мехрибан Алиева, сотрудничество между нашими странами строится вне политического контекста, на взаимной заинтересованности и добрососедстве», - сказала она.

Русецкая отметила, что Россию и Азербайджан связывают множество проектов и совместная общая инфраструктура еще со времён СССР.

«На мой взгляд, нужно поддерживать уже существующие форматы и создавать новые проекты в области экономики – транспортные на базе Каспийского моря, ресурсные нефтегазовые и сельскохозяйственные», - сказала она.

Русецкая также высоко оценила работу по сохранению русского языка в Азербайджане.

«Власти Азербайджана проводят активную и успешную политику по поддержке преподавания русского языка в стране. Во всех школах обеспечена возможность изучать русский язык как второй иностранный. В вузах Азербайджана обучение на кафедре русистики достаточно востребовано среди студентов, пользуется популярностью специальность преподавателя русского языка. И это поддерживается государством – азербайджанские власти не просят от России учебников и специалистов, а сами обеспечивают разработку программ и подготовку кадров», - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова)

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