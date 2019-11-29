Утверждена новая структура Администрации Президента Азербайджана

29 ноября 2019 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По распоряжению Президента Азербайджана утверждена новая структура Администрации Президента Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, исходя из усовершенствования работы Администрации Президента Азербайджанской Республики и поставленных задач, состав структуры сформирован заново. Соответствующими распоряжениями Президента Азербайджана назначены новые помощники Президента и заведующие отделами Администрации Президента Азербайджана.

В то же время, согласно поставленным задачам, по истечении одного месяца проект Положения об Администрации Президента Азербайджана будет подготовлен и представлен Президенту Азербайджана.

Соответствущие документы в связи с новой структурой Администрации Президента Азербайджана опубликованы на официальном сайте (www.president.az) Президента Азербайджана.

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