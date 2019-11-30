В Азербайджане начали печатать избирательные бюллетени в связи с муниципальными выборами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с предстоящими 23 декабря муниципальными выборами, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к печати избирательных бюллетеней.

Как сообщает в субботу Trend, председатель ЦИК Мазахир Панахов и члены кКомиссии, приняли сегодня участие в мероприятии, организованном по этому поводу в типографии Милли Меджлиса (парламент). Председатель ЦИК ознакомился с условиями, созданными в типографии и непосредственно с процессом печати, а также дал рекомендации по соблюдению требований законодательства.

Проинформировав представителей медиа о процессе печати, который осуществляется для всех субъектов избирательного процесса в полностью открытом и прозрачном виде, Панахов сообщил, что текст, форма, количество и правила подготовки избирательных бюллетеней определены в соответствии с решением ЦИК. Для 1606 муниципалитетов в целом предусмотрена печать 5 020 287 бюллетеней.

Председатель ЦИК подробно проинформировал журналистов о проектах и проделанной работе в направлении организации и проведения справедливых и прозрачных муниципальных выборов.

Отметим, что безопасность процесса печати избирательных бюллетеней осуществляет Особая служба государственной охраны Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.