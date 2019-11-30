Президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах в связи с деятельностью по государственному градостроительству в Баку (версия 2)

30 ноября 2019 15:23 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 29.11.2019 в 19:45)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о некоторых вопросах в связи с деятельностью по государственному градостроительству в Баку.

В соответствии с указом, устанавливается, что в отношении строительных проектов (планов), в связи с которыми в районах Баку, согласно решениям Кабинета министров Азербайджана, до первого августа 2018 года начато исполнение или дано распоряжение исполнительными властями районов Баку по реконструкции (в том числе сносу и строительству на этом месте новых) жилых зданий, который портят внешний облик города, находящихся в аварийном состоянии и не отвечающих имеющимся требованиям норм градостроительства, подготовку и утверждение документов территориальной планировки, требующихся для реконструкции территории или части на территории расположения этого строительного объекта, с соблюдением требований Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана и при согласовании с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, предоставление разрешения на эксплуатацию строительных объектов осуществляет исполнительная власть соответствующего района Баку.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

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