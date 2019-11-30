Президент Ильхам Алиев поздравил Президента ОАЭ (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Халифе ибн Зайду Аль Нахайяну.

Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении.

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