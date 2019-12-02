TANAP откроет для Азербайджана новые рынки в Европе - российский эксперт

2 декабря 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - TANAP - это важное звено "Южного газового коридора", который позволяет Азербайджану максимально использовать свою энергетическую стратегию и свои запасы углеводородов.

Об этом Trend сказал известный российский эксперт - экономист Станислав Притчин.

«Конечно, в первую очередь, речь идет о природном газе. Данный проект имеет высокую политическую значимость, в частности участие в нем Азербайджана повышает значимость страны в регионе и мире. В целом все это направлено на то, чтобы Азербайджан занял свою нишу на рынке стран Южной Европы», - сказал Притчин.

Эксперт также коснулся геоэкономической значимости TANAP для Азербайджана: "Азербайджан занимает очень сбалансированную позицию в данном проекте, и не скрывает, что может выступить в качестве транзитной страны. Потому что речь идет о завершении строительства газопровода, соединяющего Каспийское море с границей Европы. Соответственно, в дальнейшем Азербайджан со своим газом перейдет границу Европы и откроет для себя новые рынки для "Южного газового коридора" - подытожил Притчин.

Отметим, что церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция). В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Напомним, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде)
Твиттер: @a1ihuseyn

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