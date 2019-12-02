Спикер Милли Меджлиса подписал решение об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов

2 декабря 2019 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов подписал решение об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В решении говорится: «Проводимые в последнее время в Азербайджане коренные реформы вышли на качественно новый этап. Структурные и кадровые реформы, проводимые в Кабинете министров, центральных и местных органах исполнительной власти, судебно-правовой системе, региональных органах управления, и во всех сферах жизни государства и общества в целом приветствуются обществом.

В то же время для дальнейшего ускорения этих реформ и охвата всех ветвей государственной власти ощущается необходимость в совершенствовании, повышении эффективности, обновлении деятельности Милли Меджлиса, чтобы она соответствовала динамичному развитию страны и стратегии всесторонних глубоких реформ. Милли Меджлис Азербайджана не должен оставаться в стороне от процесса углубления и расширения реформ, проводимых в стране, а должен показать пример государственного поведения, чтобы реформы охватили и законодательный орган. С этой точки зрения члены правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющие большинство в Милли Меджлисе,, решив, что в такой ситуации дальнейшее осуществление деятельности парламента невозможно, и необходимо провести внеочередные выборы, обратились к председателю Милли Меджлиса. В ходе обсуждения этого обращения на пленарном заседании Милли Меджлиса большинство депутатов, представляющих другие партии, а также беспартийные депутаты, выразив солидарность с этой инициативой представителей ПЕА, заявили, что продолжение работы парламента в создавшейся ситуации невозможно.

С учетом , решительного настроя абсолютного большинства депутатов Милли Меджлиса в связи с невозможностью продолжения парламентской деятельности, препятствующим работе парламента, необходимо, чтобы граждане страны переизбрали депутатов. Милли Меджлис в условиях невозможности исполнения своих полномочий считает, что парламент Азербайджана должен идти в ногу с широкомасштабными институциональными и кадровыми реформами, идущими в стране, и перестроить свою деятельность.

Поэтому, согласно современным вызовам, для реализации полномочий Милли Меджлиса, предусмотренных в статьях 94-95 Конституции АР, для завоевания доверия народа, должен быть распущен Милли Меджлис и проведены внеочередные выборы.

Согласно вышеуказанному, руководствуясь 3-й частью статьи 95 Конституции, Милли Меджлис принял решение:

Согласно статье 98-1 Конституции, обратиться к президенту Азербайджанской Республики о роспуске Милли Меджлиса и проведении внеочередных выборов».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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