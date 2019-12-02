Лейла Абдуллаева: Визит Пашиняна в Карабах — очевидный показатель того, что именно Армения ответственна за оккупацию территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посещение премьер-министром Армении Николом Пашиняном оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, его встречи с марионетками-представителями незаконного режима, посещение оккупационных войск своей страны на линии соприкосновения вооружённых сил Армении и Азербайджана является очередным явным доказательством того, что именно Армения ответственна за военную оккупацию наших земель и осуществляет контроль над оккупированными территориями.

Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя визит премьера Армении в оккупированный Нагорный Карабах и его встречи с представителями незаконного режима.

По ее словам, эти шаги премьер-министра Пашиняна, незадолго до этого утверждавшего, что Армения якобы не может принимать решения вместо Нагорного Карабаха, подтвердили, что как раз Армения и является непосредственным участником переговоров по урегулированию конфликта.

"Значит Пашинян, чей сын несёт воинскую службу в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, который лично знакомится с текущей ситуацией, посещая вооружённые силы Армении на наших оккупированных территориях, строит планы, встречаясь с представителями незаконного режима, должен отбросить свои отговорки и напрямую участвовать в принятии решений за столом переговоров", - сказала Лейла Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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