Али Ахмедов: На политической арене Азербайджана нет места радикализму

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов в статье под заголовком «Необходимость обновления парламента и беспокойство антиазербайджанских сил», размещенной на его странице в Facebook, прокомментировал инициативу Политсовета ПЕА на заседании, проведенном 28 ноября, сообщает в понедельник Trend.

Он напомнил, что Политсовет рекомендовал депутатам, представляющим ПЕА в парламенте, обратиться к Президенту Азербайджана с просьбой распустить Милли Меджлис. Наблюдения показывают, что абсолютное большинство населения поддержало эту инициативу: «Реформы, охватившие практически все стороны жизни страны, успешно продолжаются, создавая благоприятные условия для перехода на новый этап развития. Реформы, которые проводятся уже несколько лет, достигли качественно нового этапа, охватывая сферы управления».

«ПЕА выдвинула инициативу о роспуске парламента Президентом Азербайджана и проведении новых выборов. В отдельных странах роспуск парламента и проведение внеочередных (или досрочных) выборов - нередкое явление. Самый последний пример — Великобритания, где проводятся досрочные парламентские выборы. Также в Испании и Италии за последние годы несколько раз были проведены внеочередные парламентские выборы», - написал вице-премьер.

В статье Ахмедов подчеркнул, что на фоне приведенных примеров традиционный подход радикальной оппозиции Азербайджана к обычному явлению политической жизни с позиции клеветы и наветов, мягко говоря, непостижим. Вместо того, чтобы использовать новый шанс, представляемый выборами, эти политические партии говорят о его бойкоте. Очевидно, что формат выборов не входит в намерения оппозиции. Это однозначно доказывает «пакет условий», который Национальный совет выдвинул в связи с их участием во внеочередных выборах в парламент. Честно говоря, выдвижение условий в связи с участием какой-либо партии в выборах, выглядит неординарно. Участие политической партии в выборах — приоритет ее деятельности и существования. Избирательный кодекс принят не для отдельной партии, поэтому выдвижение отдельно взятой партией условий в связи со своим участием в выборах абсолютно не соответствует понятию демократии и равных возможностей. Выдвижение особых условий отдельно взятой партией говорит о ее коварных намерениях. Организация, которая не участвует в муниципальных выборах страны, выдвигает особые условия для участия в предстоящих парламентских выборах, очевидно, больше чем о выборах думает о своей дальнейшей радикализации и создании конфронтации. В этом смысле их намерения и поведение совпадают с чаяниями антиазербайджанских сил, которые в своих интересах пытаются создавать проблемы для Азербайджана, по возможности, наносить удары. Поэтому реформы в Азербайджане, рост экономики, укрепление государства тревожит их. Некоторые политические партии, став средством в руках антиазербайджанских сил, выступают против концепции широкомасштабных реформ, дискредитируют ее. То есть они разделяют тревоги враждебных Азербайджану сил».

Вице-премьер добавил, что в корне отказа от участия в выборах партий, занимающих радикальную позицию, и на каждом шагу показывающих себя как антианциональные группы, стоит то, что они лишились общественной опоры, полностью утратили социальную базу. Понимая, что не будут поддержаны избирателями, эти радикальные партии, строят свою деятельность только на лжи, клеветнической пропаганде, пытаются создать конфронтацию. Они паникуют, потому что по мере расширения и углубления реформ страна развивается, растет мощь государства, крепнет единство народа и власти. Напротив, "простор" для провокаций радикальной оппозиции сужается, загоняя их в угол. Это говорит о том, что на политической арене Азербайджана нет места радикализму».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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