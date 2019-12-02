Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании CISCO (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 12:36)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию под руководством вице-президента компании CISCO по глобальным инновациям Гая Дидриха, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу главы государства.

приветствуя членов делегации, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Очень приятно вновь видеть вас. Добро пожаловать.

Вице-президент компании CISCO Гай Дидрих сказал:

- Благодарю. Всегда приятно видеть Вас и вновь возвращаться в этот прекрасный город.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Мы неоднократно встречались. Все эти встречи были полезны с точки зрения продвижения успешно развивающегося партнерства между вашей компанией и Азербайджаном. Знаю, что у вас здесь было много планов, и вы реализовали все свои планы. Сотрудничество между вашей компанией и органами власти находится на очень хорошем уровне. Министерство транспорта, связи и высоких технологий - для вас хороший партнер. Как вы знаете, мы неоднократно обсуждали наши планы на будущее, планы по модернизации Азербайджана и развитию сектора информационных технологий. Особенно сейчас, вы, наверное, слышали, что в настоящее время мы находимся на этапе очень активной трансформации. Структурные преобразования, политические, экономические реформы, меры по усилению ответственности, прозрачность - все это приносит очень большую пользу стране - как политическую, так и экономическую.

Конечно, в настоящее время в нашей повестке стоит цифровизация экономики. После недавних структурных преобразований в Администрации Президента у нас есть департамент инноваций, который будет координировать деятельность различных правительственных структур в этой области и облегчит развитие частного сектора. В настоящее время мы находимся в преддверии открытия выставки Bakutel, которая действительно стала очень важной международной платформой. Это не только выставка и представление достижений ключевых компаний в данной области, но и возможность в плане укрепления деловых связей. Я традиционно принимаю участие в выставке Bakutel, в первую очередь, с точки зрения демонстрации позиции правительства, связанной с развитием этой отрасли. Во-вторых, мне также интересно посмотреть, какие появились новшества за год. Потому что время летит очень быстро. Изменения в этом секторе происходят быстрее самого времени.

Гай Дидрих: Верно.

Президент Ильхам Алиев: Вы тоже примете участие в выставке этого года. Желаю вам успехов и уверен, что наше сотрудничество успешно продолжится.

Гай Дидрих: Благодарю. Вы были великолепным партнером. Нет такой сотрудничающей с нами страны, Президент которой так внимательно и мудро занимался бы деталями. Нам это нравится. Мы можем говорить о деле. Это здорово. Прежде чем перейти к ряду комментариев, хотел бы поблагодарить Вас за личное приглашение на соревнования «Формула-1». Я получил большое удовольствие. В первую очередь, это была фантастическая гонка. Поскольку мы связаны с Maklaren, я имею право ежегодно организовывать соревнования UF1. Безусловно, бакинские соревнования - моя любимая гонка.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю.

Гай Дидрих: Баку - очень древний город, и люди очень дружелюбные. Очень хорошая организация, и трек был великолепным. Поздравляем. Было приятно видеть, как Вы вручаете там награды.

Президент Ильхам Алиев: Да, это уже традиция, традиционная церемония. По мнению самых активных зрителей, гонка в Баку с самого начала действительно была привлекательной. Во-первых, эти соревнования были не очень популярны в Азербайджане. Многие люди даже не понимали правила и то, как это происходит, но теперь, после того как в Баку прошли многочисленные соревнования, они приобретают все большую популярность. Самое же важное в том, что они привлекают в Баку большое количество туристов. Мы провели фактические наблюдения. Рост числа туристов, прибывающих в Азербайджан, начался именно после первой гонки. После первых соревнований у нас был рост на 24 процента. После вторых соревнований был рост еще на 26 процентов. Интересно, что в октябре этого года, - поскольку октябрь для туристов, если можно так сказать, неблагоприятный месяц, обычно они приезжают летом, - по сравнению с октябрем прошлого года был зафиксирован 25-процентный рост. Поэтому соревнования «Формула-1» действительно принесли Азербайджану много дивидендов. Страна стала более известной и заработала сотни миллионов долларов. Я имею в виду бизнес-круги, тех, кто занят в секторе услуг и других секторах. Таким образом, это приносит большие доходы, а также является хорошим представлением страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.