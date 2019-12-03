Осквернение памятника Грибоедову в Армении произошло с благословения власти этой страны

3 декабря 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Осквернение памятника русскому писателю Александру Грибоедову в Ереване говорит об ухудшающихся российско-армянских отношениях, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

По его словам, последние события показывают, что шовинисты не унимаются - сын армянского депутата облил краской памятник в знак протеста против России: «Сообщив об этом в соцсети, он открыто продемонстрировал протест. Второго декабря - "день большевизации" Армении, и в этот день министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Баку. Все это говорит о том, что отношения между Арменией и Россией достаточно обострились. Отношения этих государств, называющих себя союзниками, портятся. Россию сильно беспокоит действующая власть Армении, и не исключено, что такой демарш в отношении памятника Грибоедова был сделан с благословения властей Армении. В действительности, это демонстрация позиции армянских властей в отношении Российского государства и российской власти».

Отметим, что в Ереване краской был облит памятник российскому дипломату и драматургу Александру Грибоедову.

По сообщению Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом местный активист-националист Шаген Арутюнян написал на своей странице в Facebook. Арутюнян сказал, что совершил это в отместку за то, что в России черной краской закрасили памятную доску Нжде (армянскому нацисту - прим.ред.).

В полиции Армении отметили, что рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела по инциденту.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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