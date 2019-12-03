Лавров: Военно-техническое сотрудничество – одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку

3 декабря 2019 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Военно-техническое сотрудничество – одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым в Баку.

«Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество – одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку. Развиваем военно-техническое сотрудничество в полном соответствии международного законодательства. С полным балансом в регионе и важностью сохранения стабильности»,- сказал он.

Мамедъяров заявил, что сотрудничество в этой сфере всегда находилось на повестке дня.

«Есть определенные задумки. Как будет сделка, дадим информацию СМИ», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мамедъяров: Ожидается, что Азербайджан и Армения откроют предметные переговоры по Карабаху в Братиславе
Политика 13:53
Лавров: Я за контакты между общинами Нагорного Карабаха
Политика 13:32
Подписан протокол между МИД Азербайджана и России
Политика 13:20
Мамедъяров: Россия очень активно использует Баку-Тбилиси- Карс
Политика 13:20
Лавров: Мы как сопредседатели будем содействовать решению карабахского конфликта
Политика 13:18
Fitch огласило рейтинг дефолта Евразийского банка развития
Бизнес 12:04
Лента новостей
Международная компания ввела в эксплуатацию 4 газовые скважины в Узбекистане
Энергетика 13:55
Мамедъяров: Ожидается, что Азербайджан и Армения откроют предметные переговоры по Карабаху в Братиславе
Политика 13:53
Издательский дом Nargis представит Gingerbread City – город в миниатюре, возведенный из имбирных пряников с глазурью
Социум 13:45
Аллахшукюр Пашазаде завтра отправится в Нахчыван
Общество 13:43
В Анкаре произошло землетрясение
Турция 13:36
В Баку будет открыт филиал одной из зарубежных компаний
Транспорт 13:34
Лавров: Я за контакты между общинами Нагорного Карабаха
Политика 13:32
ЕБРР выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3
Беларусь 13:32
У побережья Чили произошло сильное землетрясение
Другие страны 13:27