Лавров: Военно-техническое сотрудничество – одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку

БАКУ/Trend/- Военно-техническое сотрудничество – одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым в Баку.

«Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество – одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку. Развиваем военно-техническое сотрудничество в полном соответствии международного законодательства. С полным балансом в регионе и важностью сохранения стабильности»,- сказал он.

Мамедъяров заявил, что сотрудничество в этой сфере всегда находилось на повестке дня.

«Есть определенные задумки. Как будет сделка, дадим информацию СМИ», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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