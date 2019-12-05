В Братиславе открывается 26-е заседание СМИД ОБСЕ

5 декабря 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в столице Словакии Братиславе открывается 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает в четверг Trend.

В заседании ожидается участие более 40 глав МИД стран-членов ОБСЕ. Оно будет проходить под девизом «Во имя людей, диалога и стабильности».

Главы МИД стран-членов ОБСЕ и стран-партнеров, другие представители государств и правительств обсудят вопросы безопасности в Европе и других регионах мира и существующие проблемы.

Напомним, что Азербайджан на заседании представит делегация во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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