В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

5 декабря 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью проверки боевой готовности артиллеристов руководство министерства обороны, находящееся в прифронтовой зоне по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, посетило артиллерийскую воинскую часть, дислоцированную на передовой линии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе встречи с личным составом подразделений ракетных и артиллерийских войск руководство министерства, ознакомившись с ситуацией на месте, проверило их боевую готовность, боевое применение, управление, морально-психологическое состояние, а также осмотрело вооружение и военную технику, состоящие на вооружении подразделений.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с повышением уровня боевой готовности ракетных и артиллерийских войск и эффективным использованием боевых средств.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне проверена боеготовность артиллеристов азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
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