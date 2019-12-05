Распоряжение Президента Ильхама Алиева о роспуске парламента нацелено на благо Азербайджана – Эксперты

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса (парламента) является продолжением курса Ильхама Алиева на улучшение качества жизни своего народа. Такое мнение высказал Trend известный российский политический эксперт Евгений Михайлов.

«Полагаю, прежде всего, курс на обновление парламента и замена чиновников старой формации однозначно приведет в политику и на руководящие должности в правительстве так называемой "свежей крови"- более молодых политиков, которые смогут чутко реагировать на все мировые изменения и вовремя ориентироваться для того, что бы правильно выстраивать государственное планирование, достигать задач, поставленных Президентом страны. На мой взгляд, глава Азербайджанского Государства Ильхам Алиев чутко уловил тенденции и чаяния своего народа, принял кардинальные решения для реструктуризации государственного управления. Уверен, что этот важный шаг в области законодательства даст положительные результаты и станет продолжением масштабной политики реформирования, которая осуществляется в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева. Глава государства проводит выверенную и дальновидную политику, которая опирается на национальные интересы граждан Азербайджана», - заявил известный телеведущий.

Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана является продуманным шагом, и показателем дальновидной государственной политики заявил Trend известный турецкий эксперт, профессор Тогрул Исмаил.

«Благодаря взвешенным шагам, которые предпринимаются в Азербайджане на уровне правительства, страна стала ведущим государством в регионе Южного Кавказа, а также заявила о себе на международной арене. Помимо коренных реформ в сферах экономики, производства, образования, были проведены серьезные структурные, кадровые изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Как результат этой государственной политики, нынешний Азербайджан, по праву, считается ведущей страной в регионе Южного Кавказа и пользуется в мире высоким авторитетом. Страна повысила свой рейтинг в системе международных отношений, благодаря грамотной и взвешенной государственной политике, проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который дал старт масштабному процессу реформ», - заявил Тогрул Исмаил.

По мнению турецкого профессора, структурные и кадровые изменения, проведенные в этом году, также были частью важных реформ.

«Решение о роспуске парламента является закономерным шагом, так как Азербайджан нуждается в реформировании политики самого парламента, как законодательного органа страны. Поэтому распоряжение главы государства о роспуске парламента является революционным решением, в свете задач и целей, стоящих перед азербайджанской государственностью», - сказал Тогрул Исмаил.

В свою очередь, известный азербайджанский эксперт, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов в комментарии Trend, также высказался в поддержку распоряжения главы государства.

Политолог отметил, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о роспуске парламента полностью отвечает духу реформ, проводимых в стране, а также является объективным и грамотным решением.

«Несомненно, есть серьезная необходимость в проведении масштабных реформ в законодательной сфере, поскольку от эффективной работы парламента зависит решение важных вопросов, принятие необходимых законодательных актов. Есть большая потребность в новых молодых кадрах, способных оперативно реагировать на происходящие процессы во всех сферах жизни. Азербайджан сегодня играет важную роль в мировой политике, в системе международных отношений, благодаря своей грамотной и взвешенной политике, которая проводится под руководством Президента Ильхама Алиева. Полагаю, что распоряжение главы государства о роспуске парламента найдет положительный отклик и поддержку со стороны азербайджанской общественности, поскольку это решение нацелено на развитие страны, и ее светлое будущее», - сказал азербайджанский политолог.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана пятого созыва.

Кроме того, согласно документу, внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля 2020.

Напомним, что накануне на состоявшемся сегодня заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана был рассмотрен запрос Президента Азербайджанской Республики о соответствии роспуска Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Конституции Азербайджанской Республики на основе Постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики «Об обращении к Президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики» от 2 декабря 2019 года.

По итогам заседания Пленум Конституционного суда постановил, что роспуск Милли Меджлиса соответствует Конституции страны.

Ранее Милли Меджлис (парламент) принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

Проект обращения был поставлен на голосование и принят 99 голосами.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются по мажоритарной системе.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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