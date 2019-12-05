Фонд Гейдара Алиева удостоен специальной премии за павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Фонд Гейдара Алиева удостоен специальной премии правительства Москвы на конкурсе «Московская реставрация-2019», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд.

Эта премия вручена Фонду за организацию капитальной реконструкции и ремонта на высоком уровне павильона «Азербайджан» на Выставке достижений народного хозяйства в российской столице.

Премию вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

Конкурс на лучший проект в сфере сохранения и пропаганды объектов культурного наследия «Московская реставрация-2019» проводится уже в девятый раз.

В этом году организатору поступило 96 заявок по 48 объектам.

Отметим, что павильон «Азербайджан» был создан на ВДНХ в 1939 году. После того, как правительство Москвы выдвинуло постсоветским республикам предложение о восстановлении национальных павильонов, в 2017 году павильон официально был передан азербайджанской стороне, и здесь, при поддержке Фонда Гейдара Алиева, начались реставрационные работы. 23 ноября после реставрационных работ была проведена церемония открытия павильона.

Реставрационные работы в национальном павильоне были осуществлены с сохранением исторического вида, архитектурно-этнического облика этого здания.

Работы, проведенные с участием профессиональных архитекторов, художников-реставраторов из Азербайджана и России, охватили экстерьер и интерьер, включая стены, мраморный пол, потолок, двери и окна, фонари и мраморные колонны, декоративные элементы и другие детали, во всех выставочных залах.

Здесь в семи залах, наряду с экспонатами, отражающими древнюю историю, культуру нашего народа, можно получить информацию об истории независимого Азербайджана, достижениях нашей страны в политико-экономической, гуманитарной сферах, ее туристическом потенциале.

В постоянном экспозиционном зале представлены национальная музыка, образцы ковроткачества, ремесел. Кроме того, в павильоне экспонируются работы известных азербайджанских художников. В экспозиционном зале павильона также представлена информация об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве, интеллигенции страны, сыгравшей важную роль в расширении азербайджано-российских связей. В отдельных залах здесь планируется проведение лекций и конференций на различные темы, а в зоне туризма – презентация информации о туристических возможностях Азербайджана.

В зоне «Торговый дом» представлена продукция, производимая в Азербайджане.

В библиотеке и читальном зале можно ознакомиться с различными книгами, в том числе изданиями Фонда Гейдара Алиева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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