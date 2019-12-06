Эльмар Мамедъяров встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - В рамках 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по процессу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Мамедъяров проинформировал собеседника о недавней встрече с главой МИД Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Он подчеркнул важность решения конфликта в соответствии с резолюциями СБ ООН, вывода захватнических войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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