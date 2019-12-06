Президент Ильхам Алиев: Образованная, грамотная, привязанная к Родине современная молодежь – гарант устойчивого успеха Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Образованная, грамотная, привязанная к Родине современная молодежь – гарант устойчивого успеха Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сотрудниками во время открытия комплекса «ASAN Həyat» в городе Шамаха.

"Осуществляются практические меры для устранения или значительного уменьшения коррупции и взяточничества в Азербайджане. Эти меры дают и будут давать результаты. Поэтому наряду с административными мерами, мерами наказания, должны приниматься и институциональные меры, чтобы мы сузили сферу охвата коррупции и взяточничества и таким образом вывели Азербайджан на современный, стремительный путь развития. Мы добиваемся этого", - сказал глава государства.

По его словам, «ASAN Xidmət» в то же время демонстрирует нашу политику: абсолютное большинство работающих в этих центрах – молодежь.

"Это показывает талант, знания нашей молодежи, в то же время очень важно для подготовки кадров, так как уже тысячи волонтеров ASAN работают на различных важных должностях. Наша молодежь, прошедшая обучение или проработавшая в «ASAN Xidmət», уже получает путевку в жизнь, растет доверие к ним, как к грамотным кадрам, и работодатели убеждаются в том, что будут точность, качество, знания и культурное обслуживание. Должен также отметить, что волонтерское движение у нас началось с «ASAN Xidmət». До того времени волонтерского движения не было. Сегодня тысяча волонтеров работают, трудятся в различных сферах нашей страны, приносят пользу государству. Наша молодежь должна быть именно такой. Недавно на мероприятии, посвященном 100-летию Бакинского государственного университета, я поделился своими мыслями с молодежью. Образованная, грамотная, привязанная к Родине современная молодежь – гарант устойчивого успеха Азербайджана. Молодежь должна не только обладать знаниями, но и быть привязанной к Родине, Родина и государственные интересы должны быть для нее превыше всего", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что «ASAN Xidmət» в то же время является новшеством в секторе обслуживания.

"«ASAN Xidmət» показывает, каким должен быть данный сектор. Все граждане, приходящие, обращающиеся в центры «ASAN Xidmət», видят вас, видят нашу замечательную молодежь, высокую культуру, доброе отношение, приветливые лица. Это действительно большое достояние, и его создали мы сами. Еще раз хочу сказать: это наш национальный бренд и национальное достояние. Поэтому я даю указания об увеличении количества центров ASAN. Одновременно «ASAN Xidmət» и его руководство активно работают над расширением функций центров ASAN. На открытии каждого центра я вижу какие-то новшества. Как мне докладывают, из года в год создаются возможности для приведения в действие новых инноваций, и эти инновации будут применяться. Одним из вопросов, о которых мне сегодня доложили, является проект smart city. Мы обязательно должны перейти на это. Уже даны соответствующие указания предпринять практические шаги для применения системы smart city в городе Баку. В других городах и районах также будет проводиться работа в этом направлении", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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