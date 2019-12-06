Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями в новом жилом доме для семей, пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе (ФОТО) (COPY 2019.12.06 05:00)

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БАКУ /Trend/ - 5 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в 44-квартирном жилом доме, построенном для семей, пострадавших в результате землетрясения в Шамахинском районе.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проинформировал главу государства о проведенных строительных и ремонтных работах.

Президент Ильхам Алиев поинтересовался условиями, созданными в квартире Фардара Гасанова.

Глава государства побеседовал с Фардаром Гасановым и его матерью Хураман Гасановой за чайным столом.

Хураман Гасанова: Добро пожаловать. Аллах послал мне день, о котором я мечтала.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Поздравляю вас. Вы переехали в новую квартиру.

Хураман Гасанова: Вы - прекрасный человек, прекрасный глава семьи. Вы - гордость нашего Азербайджана. Вы подняли ввысь наш флаг, всячески обеспечиваете нашу страну. Большое спасибо. Да будет доволен Вами Аллах. У меня было одно желание. Никогда ничего для себя не желала, только для детей. Когда такое случилось с этими домами, у меня было только одно желание. Я говорила, если мне выпадет такая возможность, пусть это будет встреча с Президентом. Сегодня мое желание сбылось. Большое спасибо. Да будет доволен Вами Аллах. Да будет доволен Аллах теми, кто Вас поддерживает, теми, кто трудился. Вы подарили нам такой день. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. В этом году я уже в третий раз в Шамахе. В первый раз я приехал в связи с этим несчастным случаем - в феврале, после того, как произошло землетрясение. Были даны соответствующие инструкции. Были мобилизованы все силы. Во второй раз приехал в марте. Тогда мы уже отметили завершение строительства первых домов. Я дал указание, что мы должны максимально постараться, чтобы все дома построить до конца года. Рад, что мы добились этого. На самом деле это невиданный случай, потому что за 10 месяцев были построены, отремонтированы все частные дома. Правда, сейчас строительство некоторых еще продолжается. Три высотных, 174-квартирных здания, в том числе это. Проделана огромная работа не только в Шамахинском районе, но и в Агсу, Исмаиллы. Все это мы сделали за счет государственных средств. Еще раз продемонстрировали, что Азербайджанское государство всегда находится рядом с гражданином Азербайджана.

Мы должны были решить проблемы людей, оставшихся без крова. Это наш долг. Однако должен отметить, что в развитых странах это не так. Если там происходят землетрясения, наводнения, обрушиваются дома, гражданин должен идти в страховую компанию, если он застраховал дом. Тогда страховая компания рассматривает, проходит время, а гражданин должен где-то жить. У некоторых вопрос вообще не решается. Но у нас это не так. И в предыдущий период, когда произошло землетрясение, был аналогичный подход, и сегодня это так. Это демонстрирует намерение, силу нашего государства. А еще показывает, что проблемы граждан находятся в центре внимания. Этот дом, наверное, отличается от прежнего.

Хураман Гасанова: Да, конечно, очень отличается. Да будет доволен Вами Аллах.

Президент Ильхам Алиев: В каких условиях вы жили?

Фардар Гасанов: В плачевном состоянии. Да поможет Вам Аллах.

Хураман Гасанова: Да упокоит Аллах душу нашего великого лидера, он подарил нам такого Президента, как Вы. Да упокоит Аллах душу и Зарифы ханым. Поздравляю Мехрибан ханым с орденом, который ей вручил Президент России Путин. Она тоже замечательный человек, прекрасная женщина, заботится обо всех. Такого Президента как у нас, нигде нет, он один, и сам, и супруга. Да ниспошлет Аллах здоровья вашим детям.

Мой отец был настоящим шамахинцем, Раджаб киши. Он рассказывал нам о землетрясениях. В то время люди не помогали друг другу. Шамаха превратилась в равнину. Это случилось после землетрясения. Хвала Аллаху за то, что Вы помогаете этим людям, создаете такие условия. Большое спасибо, да хранит Вас Аллах. Да ниспошлет Он Вам долголетия. Я говорю эти слова не в связи с этим домом. Вы – прекрасный человек. Такого Президента нигде нет.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Шамаха расположена в сейсмической зоне, поэтому здесь часто происходят землетрясения, причем разрушительные землетрясения. Были и жертвы. На сей раз, к счастью, обошлось без несчастных случаев, все живы и здоровы. Но, как вы отметили, в прежние времена все здания были разрушены. Осталась только мечеть. Мечеть построили так, что ее не смогли разрушить ни землетрясение, ни армянский вандализм. Сейчас я всегда говорю об этой мечети на всех авторитетных мероприятиях.

Хураман Гасанова: Да упокоит Аллах душу нашего великого лидера, он вернул людям мечети. Мой покойный отец писал в Москву об этой мечети, отправлял фотографии, чтобы ее вернули людям. Впоследствии так и случилось, но он не увидел этого, был пожилым человеком, умер. Да упокоит Аллах души усопших. Все хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Мы реконструировали ее. Сегодня это – одна из древнейших мечетей Азербайджана и мусульманского мира. Я лично занимался ее ремонтом. Большой труд вложила и Мехрибан ханум. Были приглашены гости из-за рубежа, и мы торжественно открыли мечеть. В Шамахе часто происходят землетрясения. На этот раз тоже пострадали многие дома, то есть, сотни домов.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров: Уважаемый господин Президент, в Шамахинском районе построено 580 индивидуальных домов, три 44, 20 и 110-квартирных многоэтажных здания. Кроме того, была проделана большая восстановительная работа. Только по Шамахинскому району восстановительные работы были проделаны в 1175 домах. Можно сказать, столько же, сколько новых домов.

Президент Ильхам Алиев: Комплексный план развития Шамахинского района уже утвержден. Я подписал несколько распоряжений, связанных как со строительством дорог, так и с приобретением коммунальной техники. Когда здесь идет снег, некоторые дороги становятся непроходимыми. Поэтому будут приобретены коммунальная техника, современные пассажирские автобусы, современные машины скорой медицинской помощи. Полностью будут обновлены остановки, городское хозяйство. Хочу, чтобы вы знали, через 4-5 месяцев в городе будет полностью решена и проблема воды. В Шамахе уже решается эта проблема.

Хураман Гасанова: У нас были большие проблемы с водой, но сейчас, слава Аллаху, в каждом доме есть вода.

Президент Ильхам Алиев: А будет еще лучше.

Хураман Гасанова: У нас есть все – газ, свет. Да будет доволен Вами Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Внутригородские дороги вновь будут заасфальтированы. Шамаха – древнее, историческое место. Шамаху можно встретить на старинных картах. Городов, названия которых веками находили отражение на картах, не так много. Шамаха является именно таким историческим городом, центром Ширвана. После землетрясения Ширваншахи переехали отсюда в Баку и построили там дворец. Но они происходят отсюда. Здесь родина Насими. Мы, конечно, должны ценить это.

Хураман Гасанова: Да поможет Вам Аллах. Говорят, хочешь увидеть рай – приезжай в Азербайджан. Все будет хорошо, иншаллах. Приезжают туристы, им нравится наша страна, они уезжают довольными. Видишь новые школы, детские сады, дороги, и душа радуется.

Президент Ильхам Алиев: Я увидел по телевизору как дети, обеспокоенные, говорили, что школа разваливается. Сразу же дал указание, направил комиссию, премьер-министра, других должностных лиц Администрации Президента, и поручил им узнать, в чем дело. Они приехали сюда, а по возвращении сказали мне, что восстановлению не подлежит, надо сносить. Снесли, сейчас строится новая школа.

Хураман Гасанова: Да поможет Вам Аллах, это благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: Я назначил в Шамаху нового главу исполнительной власти, слышал, что он нравится гражданам, очень активно работает. Мы должны отдавать преимущество молодым кадрам. Сегодня я был на открытии "ASAN Xidmət". Пойдите и посмотрите, это словно дворец. Все услуги там будут автоматическими, а не так, чтобы подолгу приходилось собирать справки. Пришел, взял номерок, никто не будет тебя мучить. И все ребята здесь приветливые.

Хураман Гасанова: Да поможет Вам Аллах. Да хранит Аллах и Мехрибан ханым.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Еще раз поздравляю вас. Живите здесь счастливо.

Хураман Гасанова: Большое спасибо.

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