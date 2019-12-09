Али Ахмедов: Радикальная оппозиция пытается прикрыть свои неудачи абсурдными заявлениями

БАКУ /Trend/ - Радикальная оппозиция в Азербайджане пытается выразить отношение к инициативе, выдвинутой в связи с парламентскими выборами, в привычной для себя форме, на основе тактики дискредитации.

Об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в понедельник Trend.

Ахмедов отметил, что порой радикальная оппозиция приводит смехотворные и выражающие примитивное мышление аргументы о том, что якобы главная причина инициативы проведения внеочередных парламентских выборов в Азербайджане связана с холодным месяцем: «Якобы в холодные месяцы оппозиция останется в стороне от выборов. Это мнение высказал носитель такого мышления Али Керимли. Волей или неволей начинаешь задумываться о его мировоззрении, и естественно, удивляешься тому, что человек с таким примитивным мышлением пытается преподносить себя как лидер оппозиции. В действительности же реальная причина, стоящая в корне подобных абсурдных суждений в связи с выборами, связана с неготовностью этих людей к выборам и полной утратой ими социальной опоры. Самая главная причина участия в выборах связана с наличием достаточной социальной поддержки и общественного авторитета. Для партий, у которых этого нет, успех на выборах невозможен».

Вице-премьер добавил, что поскольку радикальные партии полностью утратили социальную опору в азербайджанском обществе, граждане Азербайджана не верят кандидатам, которых они будут выдвигать, и таким образом, участие в выборах не приносит успеха оппозиции: «Поэтому их тактика опирается на отказ под различными поводами от участия в выборах, чтобы скрыть свою неизбежную неудачу в них. У этих партий нет достаточных ресурсов общественной поддержки для участия в выборах. За неимением этих ресурсов они не могут участвовать в выборах, но пытаются обосновать это различными доводами, и вновь, как обычно, пытаются проводить кампанию дискредитации против власти».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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