Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)

6 декабря 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - К инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев в нашей стране по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта и мыслителя Имадеддина Насими присоединились и воинские объединения, соединения, части, специальные военно-учебные заведения, управления и организации азербайджанской армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В акции по высадке деревьев, проводимой с целью внести вклад в охрану природы, восстановление экологического баланса и защиту окружающей среды, приняло участие и руководство министерства обороны.

В ходе акции, организованной в воинских частях азербайджанской армии, в целом было посажено до 70 тысяч различных пород деревьев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
  • Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев (ФОТО)
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